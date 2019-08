Recluso tenta escapar de prisão em Lisboa utilizando lençóis e óleo

Marco Roscaleer foi apanhado em flagrante durante a fuga, com uma corda feita de lençóis e com o corpo coberto de uma substância oleosa, para facilitar a saída pelas grades.

Um recluso britânico tentou fugir do Estabelecimento Prisional de Lisboa, esta segunda-feira. Marco Roscaleer foi apanhado em flagrante durante a fuga, com uma corda feita de lençóis e com o corpo coberto de uma substância oleosa, para facilitar a sua saída pelas grades.

Esta já é a segunda tentativa de fuga de um establecimento prisional por parte do homem de 30 anos. Roscaleer tentou também escapar da prisão em Silves, o que levou à sua transferência para a EPL. O homem foi acusado de roubo e sequestro e está a aguardar julgamento desde maio.