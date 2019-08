Filme “Variações” não agradou a irmão do cantor

O filme “Variações”, cuja antestreia nacional em Amares, terra de António Variações, foi saudada com muito entusiasmo pelo público, não agradou ao irmão mais novo de António Variações, pois “preocuparam-se demasiado com a intimidade dele e não com a sua obra”.

Carolino Ribeiro, de 60 anos, o irmão mais novo de António Variações, afirmou mesmo “sair daqui desiludido com aquilo que vi”, referindo-se ao filme “Variações”, que estreará esta quinta-feira simultaneamente em cerca de 60 salas de cinema ao longo de todo o país.

Falando aos jornalistas no final da exibição do filme, no Parque Termal de Caldelas, em Amares, distrito de Braga, Carolino Ribeiro disse que “sem querer estão a alimentar ainda mais o preconceito em relação ao meu irmão”, aludindo à questão da homossexualidade, que nunca abordou diretamente, preferindo considerar antes “tratar-se da sua intimidade”.

Segundo Carolino Ribeiro, residente na freguesia de Fiscal, em Amares, a terra natal de António Variações, “preocuparam-se mais com a intimidade do que com a vida artística e profissional do António, que por exemplo, esteve dois anos no Exército Português em Angola, bem como outras coisas mais interessantes, como quanto gostava da nossa terra”.

Carolino Ribeiro foi figurante em “Variações”, aquando das filmagens na freguesia de Fiscal, com o Compasso Pascal a descer o Rio Homem, em várias barcas, mas até esta segunda-feira desconhecia ainda quase todo o conteúdo do filme realizado por João Maia.