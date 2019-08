Bombeiros reduzem fogo florestal em Vieira do Minho

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, apoiados por diversas outras corporações da região, evitaram esta segunda-feira que o incêndio florestal na freguesia de Ruivães se propagasse a instalações como à Central Hidroelétrica de Frades.

As chamas estiveram muito ativas na União de Freguesias de Ruivães e Campos, tendo o fogo sido combatido por 37 operacionais, apoiados por dez viaturas, que circunscreveram o incêndio, impedindo também que atingisse qualquer habitação daquela localidade.

O incêndio deflagrou na margem esquerda do Rio Cávado, numa zona em que do outro lado da ponte se situa já o concelho de Montalegre, do distrito de Vila Real, como Cabril, Ferral, Vila Nova, entre outras freguesias transmontanas.