Motor condiciona estreia de Mário Barbosa na Alemanha

Um problema com o motor condicionou a estreia de Mário Barbosa na Alemanha, prova do Campeonato da Europa FIA de Ralicross, disputada na Pista de Estering.

Mário Barbosa foi obrigado a falhar as mangas de qualificação da competição, devido à quebra de um apoio na árvore de cames do motor do Citroën DS3 Supercar, mas o piloto de Paredes, único português a disputar o FIA Euro RX, já pensa na próxima prova, em França, que se realizará no Circuito de Lohéac, já nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

Depois de ter disputado as rondas do Euro RX na Noruega (Hell) e Suécia (Höljes), Mário Barbosa partia para a Alemanha apostado em conhecer a pista de Estering, onde nunca tinha rodado, prosseguindo uma estratégia que visa, sobretudo, acumular experiência e conhecimento nos circuitos do Campeonato da Europa FIA de Ralicross, segundo referiu.

Contudo, o objetivo do pluricampeão nacional foi frustrado por um problema mecânico, que o levou a fazer apenas quatro voltas durante os treinos livres, afirmando que “as duas primeiras voltas, como é habitual, foram para perceber o estado da pista e, na terceira volta, quando me preparava para aumentar o andamento, o carro ficou sem direção assistida, porque a bomba da direção assistida está ligada à árvore de cames do motor”. “Quando desmontámos e montámos novamente a bomba, percebemos que o apoio da árvore de cames estava partido e que se continuássemos assim provavelmente iríamos provocar danos graves no motor, ainda tentámos ver se alguém tinha uma peça compatível com o nosso carro, mas infelizmente não foi possível”, como acrescentou Mário Barbosa.

“Foi muito frustrante para toda a equipa, já que queríamos acumular experiência numa prova completamente nova para nós, mas as corridas são mesmo assim e agora resta-nos levantar a cabeça, pensar já na prova de França e garantir que o carro estará em plenas condições, como acredito que irá acontecer”, disse ainda o piloto, agradecendo “à minha família, pelo apoio dado em todos os momentos, à DM Motorsport, pela dedicação e profissionalismo, bem como a todas as pessoas que nos fizeram chegar as mensagens de incentivo ao longo do fim de semana, a quem prometemos que voltaremos mais fortes”.