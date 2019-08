Guarda-redes do Chaves interrompe carreira e luta contra o cancro

O clube mostra-se solidário com o jogador e espera que esta seja a "defesa mais notável da sua vida".

O guarda-redes e capitão do Desportivo de Chaves, Ricardo Nunes, foi obrigado a interromper a sua carreira futebolistíca depois de ter sido diagnosticado com cancro, revelou o clube esta terça-feira, através de um comunicado oficial. O clube mostra-se solidário com o jogador e espera que esta seja a "defesa mais notável da sua vida".

"Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa", pode ler-se.

Esta é a quarta época do jogador de 37 anos no clube, onde chegou por empréstimo do FC Porto, onde jogou pela equipa B.