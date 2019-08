"Pai, vivias aqui?". Cristianinho não queria acreditar que o pai tinha vivido no quarto de uma pensão

Cristiano Ronaldo em entrevista à TVI, que será transmitida esta terça e quarta-feira, contou que tinha levado o filho mais velho, Cristianinho, a visitar o local onde morou em Lisboa quando jogava no Sporting.

“Gostava que ele visse onde eu cresci. Ele esteve na Madeira e em Lisboa, porque eu vivia numa residencial ali no Marquês de Pombal, a Residencial D. José. Subiu comigo e estavam lá as mesmas pessoas que estavam na altura", recorda Ronaldo no excerto da entrevista partilhado pela TVI.

"Fiquei comovido, vou ser sincero, porque não esperava ver as mesmas pessoas e tocou-me um pouco", afirmou o jogador.

"Lembro-me perfeitamente. Fui eu, o Miguel Paixão e o Cristianinho, e fomos ao quarto onde vivia com o Paixão. E o meu filho virou-se para mim: 'pai, tu vivias aqui?'. Ou seja, ele não estava a acreditar... Eles pensam que hoje em dia tudo é fácil. A qualidade de vida, as casas, os carros... Pensam que isso cai do céu. É isso que tento incutir principalmente ao Cristiano ou quando faço eventos em escolas. Tento transmitir que o talento hoje em dia não chega. [...] O que tento passar é que, com trabalho e dedicação, acho que consegues alcançar tudo aquilo que queres ser", acrescentou.