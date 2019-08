Autocarro sequestrado no Rio de Janeiro

Um homem armado sequestrou um autocarro que fazia a ligação entre a cidade brasileira de Niterói e o Rio de Janeiro e fez dos passageiros reféns, avançou a G1. Para entrar na viatura, o homem fez-se passar por um polícia militar.

A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar já se encontram no local e já cercaram o veículo que se encontra no meio de uma ponte. O sequestrador já ameaçou regar o autocarro com gasolina.

As duas partes encontram-se em negociações. Quatro dos reféns já foram libertados, no entanto, existem, pelo menos, 18 pessoas no autocarro.

A circulação na ponte encontra-se interrompida nos dois sentidos.

em atualização