PCP, Bloco e Verdes vão pedir fiscalização sucessiva do novo Código do Trabalho

O PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes anunciaram que vão pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva do novo Código do Trabalho.

O anúncio foi feito pelos partidos de Esquerda esta manhã na Assembleia da República.

Sublinhe-se que o Presidente da República promulgou, esta segunda-feira, as alterações ao Código do Trabalho, que o Parlamento tinha aprovado em julho com o voto favorável do PS e a abstenção do PSD e do CDS. Na altura, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra.