Sporting acusa Bas Dost de dificultar saída

Leões citam exigências de última hora por parte do avançado holandês que podem colocar em causa o acordo com o Eintracht Frankfurt

Estalou o verniz entre o Sporting e Bas Dost. No último sábado, recorde-se, os leões anunciaram um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, para a transferência do avançado holandês; esta terça-feira, porém, a imprensa desportiva revelou que Dost não teria chegado a acordo com o emblema germânico devido a exigências de última hora.

Agora, foi a própria SAD leonina a explicar a (sua versão da) situação. Em comunicado assinado pelo "Representante das Relações com o Mercado", o Sporting garante que Bas Dost pediu para sair de Alvalade em maio e que, desde essa altura, tanto o clube como os agentes do jogador têm procurado encontrar um destino para o internacional holandês. Dost terá mesmo recusado ouvir propostas da China, Rússia, Turquia e México, todas elas muito vantajosas para os leões, alegando motivos pessoais.

Em relação ao caso atual, o Sporting informa que foi o empresário de Bas Dost a comunicar o interesse do Eintracht Frankfurt no jogador, que já teria mesmo chegado a acordo com o clube alemão. Os leões acabaram igualmente por conseguir um acordo com o Eintracht Frankfurt, mas garantem que Bas Dost terá feito exigências financeiras de última hora que podem colocar a transferência em risco.

O comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado, no seguintes termos:

1. Em Maio de 2019, o jogador Bas Dost informou o treinador de que queria sair da Sporting SAD;

2. Dias depois, o seu agente reuniu com o Presidente da Sporting SAD e o director desportivo, e transmitiu que Bas Dost queria sair da Sporting SAD, por considerar ter terminado o seu ciclo no clube;

3. No seguimento dessa conversa, a Sporting SAD e o agente vêm trabalhando em conjunto para a saída do atleta;

4. Ao longo dos últimos meses, houve interesse de vários clubes da China, Rússia, Turquia e México. Bas Dost recusou sequer ouvir as propostas, comunicando à Sporting SAD que a sua decisão não tinha por base motivos financeiros, mas sim pessoais;

5. Apesar de se tratarem de propostas muito mais atractivas financeiramente do que aquela que lhes veio a suceder, a Sporting SAD respeitou a decisão do jogador, procurando alternativas que fossem ao encontro ao seu interesse e vontade;

6. Há cerca de uma semana, o agente informou a Sporting SAD que o Eintracht Frankfurt estava interessado em Bas Dost e que este clube e campeonato iam ao encontro do desejado pelo jogador, tendo este inclusivamente já chegado a acordo com o clube alemão;

7. A Sporting SAD, que conforme oportunamente comunicado também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi no entanto surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência;

8. A Sporting SAD sabe muito bem quem está a colocar e porque é que está a colocar as notícias falsas na imprensa de hoje;

9. A Administração da SAD mantém-se disponível para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes, mas permanecerá firme e intransigente na defesa dos interesses da Sporting SAD e imune a pressões mediáticas desta espécie.

Lisboa, 20 de Agosto de 2019

O Representante das Relações com o Mercado