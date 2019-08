Relação de Katie Holmes e Jamie Foxx chega ao fim após seis anos

O casal de atores ter-se-á separado há uns meses, segundo a imprensa internacional. Katie Holmes e Jamie Foxx começaram a namorar há seis anos, período no qual sempre foi havendo rumores de um fim iminente da relação.

As especulações mais recentes terão surgido depois de Jamie Foxx ter sido visto a almoçar com a cantora Sela Vave.

Katie Holmes estava a almoçar com as amigas que a confrontaram com aquela informação, ao que a atriz terá respondido: "O que o Jamie faz é da conta dele. Não estamos juntos há meses".

A notícia do ponto final na relação foi depois confirmada ao Page Six por uma amiga de Katie Holmes, que revelou ainda que os atores não estão juntos desde maio, poucas semanas depois de a Met Gala.