Nove migrantes lançam-se do navio Open Arms numa tentativa de chegar a Lampedusa

Dez pessoas que estavam a bordo do navio humanitário Open Arms lançaram-se à agua numa tentativa de chegar à costa de Lampedusa, em Itália, que se encontra a 800 metros, segundo a organização publicou na sua conta oficial de Twitter- "Os nossos socorristas e agentes da Guarda Costeira italiana estão a tentar resgatá-los" pode-se ler. "A situação está fora de controlo", acrescentam.

Já várias pessoas tentaram fazer o mesmo para conseguir chegar a terra. O navio com 107 migrantes espera que Itália autorize o desambarque das pessoas a bordo, no entanto, o ministro do Interior, Matteo Salvini recusa-se a aceitar a medida. Apesar da restrição, é esperado que oito pessoas possam desembarcar esta terça-feira, por "necessitarem de ajuda urgente"

"Quem não quer ver a situação insustentável a bordo é porque é incapaz de sentir empatia pela dor alheia", escreveu a organização. Apesar de já ter recebido permissão para desembarcar no porto de Algeciras, em Espanha, o capitão do navio afirma não ter condições para navegar até tão longe devido à situação que se vive a bordo, onde ocorrem lutas, ataques de ansiedade e de pânico diariamente.