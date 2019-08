Homem que fez reféns no autocarro no Rio de Janeiro abatido

O sequestrador dos passageiros de um autocarro no Rio de Janeiro terá sido atingido por um disparo das forças policiais presentes no local e acabou por morrer, segundo avançou o G1. O atirador celebrou o tiro e foi parabenizado com aplausos.

Todos os reféns se encontram bem de saúde. O homem fez 37 reféns durante três horas e meia. Segundo avançou a mesma fonte, a arma que o sequestrador mostrou às forças policias era de brincar.

O homem chegou a ameaçar regar o autocarro com gasolina e incendiá-lo. Até ao momento, não há conhecimento do que levou o homem a cometer o ato criminoso.