Bradley Cooper e Irina Shayk encontram-se em Ibiza... por obrigação

Depois de terem anunciado a separação há três meses, Irina Shayk e Bradley Cooper foram vistos juntos no passado fim de semana, no aeroporto de Ibiza. No entanto, o ambiente não parecia ser o melhor e as celebridades mostraram que o encontro foi apenas de caratér obrigatório.

Segundo a revista Hola, o ator foi ter com Irina para ir buscar a filha Lea, de dois anos e em nenhum momento houve uma troca de palavras entre o ex-casal. O encontro durou apenas uns minutos. Shayk entregou Lea a Bradley que a levou para o seu jato particular com destino a Los Angeles.