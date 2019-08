Santa Casa da Misericórdia abre clínica de saúde oral que oferece consultas gratuitas a jovens até aos 18 anos

Localizada na Avenida Almirante Reis, o único ponto obrigatório para ter acesso às consultas é residir ou estudar no concelho de Lisboa.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abriu esta terça-feira uma nova unidade de medicina dentária, que irá disponibilizar consultas gratuitas para todos as crianças e jovens com menos de 18 anos. Localizada na Avenida Almirante Reis, o único ponto obrigatório para ter acesso às consultas da clínica é residir ou estudar no concelho de Lisboa.

Apenas as consultas na área de ortodontia (como os aparelhos de correção dos dentes) não são de caratér gratuito e apenas terá direito quem beneficia de abono de família.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, não excluí a possibilidade de abrir mais centros como este, em outros concelhos e espera que esta nova unidade de saúde consiga alcançar cerca de 50 mil consultas por ano. É previsto que a insituição invista, anualmente, cerca de 700 mil euros nos cuidados de saúde oral.