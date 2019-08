Jovem de 20 anos morre depois de duplo atropelamento em Viana do Castelo

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada de terça-feira depois de ter sido atropelado por dois carros, em Vila Nova de Cerveira, em, Viana do Castelo.

A vítima mortal tinha saído do carro, depois de este ter apresentado um problema mecânico e estava a inspecionar o veículo, quando foi colhido por um carro, que não teve tempo de parar quando se apercebeu da presença do jovem. O corpo do jovem foi projetado para a via e terá sido colhido novamente por outro veículo.

O jovem ainda foi assistido no local pelos Bombeiros de Ponte de Lima e levado para o Hospital de Braga, para receber assistência médica, no entanto, acabou por não resistir aos ferimentos.

Além da vítima mortal, o acidente originou quatro feridos, entre eles uma menina de cinco anos e um bebé, que seguiam com os pais numa das viaturas.