Colisão rodoviária provoca um morto em Barcelos

Uma colisão rodoviária provocou um morto, esta terça-feira, em Barcelos, no distrito de Braga.

O acidente de viação ocorreu na Estrada Nacional 205, em Barqueiros, concelho de Barcelos, vitimando mortalmente um homem com cerca de 60 anos de idade. A colisão rodoviária envolveu um automóvel ligeiro e uma furgoneta de transporte de mercadorias.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM.