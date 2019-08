China. Vítor Pereira cai nas meias-finais da Taça

Esfumou-se o objetivo Taça da China para o Shanghai SIPG. A equipa orientada por Vítor Pereira perdeu esta terça-feira diante do Shandong Luneng, por 2-0, nas meias-finais da segunda prova mais importante no calendário chinês, ficando assim arredada da competição na ronda imediatamente anterior à decisão final.

O Shandong Luneng, onde alinha o médio português Pedro Delgado, ex-Sporting (desta feita fora das opções), adiantou-se no marcador aos 40 minutos por intermédio do renomado Fellaini, ficando reduzido a dez jogadores ainda na primeira parte, por expulsão de Yang Liu. Viria, ainda assim, a aumentar a vantagem no segundo tempo, mercê do golo de Chi Zhang aos 70', carimbando a passagem à final, onde irá defrontar o Shanghai Shenhua.

Esta não está a ser uma época tão positiva para Vítor Pereira como a de 2018, quando levou o Shanghai SIPG à conquista do título nacional. O conjunto do técnico português segue agora no terceiro posto, a seis pontos do líder Guanghzou Evergrande, quando faltam oito jornadas para o fim da temporada. Ainda assim, já celebrou a conquista da Supertaça e permanece em prova na Liga dos Campeões asiática (quartos-de-final).