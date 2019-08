Trabalhadores alocados à Super Bock em greve

Os trabalhadores da LETA, empresa que opera no setor de logística da Super Bock, vão estar em greve nos dias 27 e 28 de agosto.

"Na ausência de avanços claros da sua entidade patronal em direção à satisfação das suas reivindicações [os trabalhadores da LETA] decidiram manter a greve marcada para a próxima semana, nos dias 27 e 28 de agosto", diz o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab), em comunicado.

As reivindicações dos trabalhadores incluem questões relacionadas com condições de trabalho, aumento salarial e a melhoria do pagamento das horas noturnas e do trabalho feito em regime suplementar.

Em comunicado, citado pela Lusa, o sindicato diz que a empresa consegue manter o preço da prestação do serviço à cervejeira "à custa da contínua precarização dos direitos e remunerações dos trabalhadores".