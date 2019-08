Madeira ardida nos incêndios de 2017 já rendeu 13.6 milhões de euros

O distrito de Leiria foi assolado por dois grandes incêndios há dois anos: o de Pedrógão Grande, que deflagrou a 17 de junho e provocou 66 mortos e o de outubro, que contou com 500 operacionais no terreno. No entanto, esta terça-feira, a agência Lusa noticiou que a venda de lenha do Pinhal de Leiria rendeu 13.6 milhões de euros segundo dados divulgados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). De acordo com a autarquia da Marinha Grande, esta informação diz respeito à venda de "3800 hectares de material lenhoso", sendo que "das árvores queimadas, estão por cortar cerca de 1.800 hectares".

Sublinhe-se que já existiu reflorestação em 1089 hectares "através do voluntariado de associações, empresas e fundações". É de realçar também que as estradas encerradas devido aos danos provocados pelos incêndios e também ao furacão Leslie, de 2018, estão a ser alvo de intervenção desde julho para que sejam criados "78 quilómetros lineares de faixas de segurança, o que possibilitará a abertura em condições de segurança de algumas estradas", pode ler-se num comunicado da Câmara Municipal da Marinha Grande, citado pela Lusa.