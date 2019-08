Motoristas entregam pré-aviso de greve para primeira semana de setembro

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai apresentar e entregar esta quarta-feira um pré-aviso de greve para a primeira semana de setembro.

A greve diz respeito ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana e deverá ocorrer no início do próximo mês, tendo em conta o prazo de dez dias de antecedência com que o pré-aviso tem de ser apresentado. A informação foi confirmada por Pedro Pardal Henriques, porta-voz e advogado do sindicato, que remeteu mais informações para a conferência de imprensa de Francisco São Bento agendada para as 13h.



Recorde-se que o SNMMP esteve reunido com a ANTRAM, esta terça-feira, após uma greve dos motoristas que durou sete dias. O encontro prolongou-se por várias horas e acabou sem qualquer acordo.

No final das negociações infrutíferas, o sindicato anunciou que não avançaria para a mediação sem que a ANTRAM se comprometesse a atualizar o subsídio em 50 euros de 125 para 175 euros e a pagar as horas extraordinárias.

"Vamos dar seguimento ao que foi determinado no plenário de domingo", afirmou ontem Pedro Pardal Henriques, referindo-se às horas extraordinárias e ao trabalho aos fins de semana e feriados.