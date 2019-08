Trump cancela visita à Dinamarca porque Gronelândia não está à venda

O Presidente dos Estados Unidos cancelou, esta quarta-feira, a visita à Dinamarca, agendada para setembro. Donald Trump terá ficado desiludido com as declarações da primeira-ministra daquele país que fez saber que a Gronelândia não estava à venda, e que a ideia de os EUA comprarem aquele território autónomo dinamarquês era “absurda”.

“A Gronelândia não está à venda. Espero sinceramente que isto não seja a sério”, afirmou Mette Frederiksen no domingo, depois de Trump ter dito que a ilha se tratava de “um grande negócio de imobiliário”.

Esta quarta-feira, e apesar de ter dito que a sua visita não se devia à compra da Gronelândia, o Presidente dos EUA anunciou nas redes sociais que não irá à Dinamarca a 2 de setembro, como stava previsto.

“Tendo em conta os comentários da primeira-ministra Mette Frederiksen, de que não tem interesse em discutir a compra da Gronelândia, vou adiar o encontro que tínhamos marcado para daqui a duas semanas para outra altura”, escreveu Trump no Twitter.

“A primeira-ministra permitiu tanto aos Estados Unidos como à Dinamarca poupar muito dinheiro e esforço ao ser tão direta. Agradeço-lhe e mal posso esperar para combinar algo no futuro!”, acrescentou.

