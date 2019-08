Bas Dost dispensado de treino do Sporting

"O jogador está magoado com o tratamento de que está a ser alvo publicamente. Deu tudo pelo Sporting e, após o terrível ataque a Alcochete, do qual foi a principal vítima, aceitou voltar ao Sporting. Tomou essa decisão após ser contactado pela administração então em funções. O jogador recusou ofertas muito mais lucrativas de outros clubes de topo para continuar de 'leão' ao peito", declarou o agente do jogador.

Bas Dost foi dispensado do treino da equipa leonina, esta quarta-feira de manhã, na Academia de Alcochete, segundo declarações de uma fonte oficial do clube à Agência Lusa.

Recorde-se que na terça-feira o Sporting acusou o jogador holândes de dificultar a transferência para o Eintracht, clube com o qual o Sporting já tem um princípio de acordo, com exigências financeiras à última hora. O clube leonino alegou ainda, através de um comunicado, que foi o próprio jogador a pedir para sair do Sporting, em maio.

O agente do jogador, Gunter Neuhaus, veio a pública negar as acusações do clube e declarou que foi o Sporting que decidiu que o jogador deveria abandonar o plantel, em julho, devido "à incompatibilidade entre a situação financeira do clube e o seu salário". Neuhaus afirma ainda que desde sempre que o clube sabe das exigências financeiras do jogador para aceitar uma transferência.

Bas Dost, de 30 anos, chegou ao Sporting em 2016/17 e marcou 93 golos pela equipa em 127 jogos, durante três épocas.