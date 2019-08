Vida

21 de agosto 2019

Carolina Deslandes admite sentir-se atraída por ambos os sexos e diz já ter beijado mulheres

A artista confessou ainda ter esperança que as gerações futuras olhem para a orientação sexual de forma diferente. “Acho que as gerações à frente da nossa não se vão sentir atraídas com base no género, vão sentir-se atraídas com base naquilo que encontram de apaixonante nas pessoas”.