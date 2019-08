Nova greve dos motoristas de matérias perigosas marcada para setembro

A paralisação terá inicio no dia 7 de setembro e irá terminar no dia 22 do mesmo mês.

O pré-aviso de uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas foi entregue esta quarta-feira, pelo presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). A paralisação terá inicio no dia 7 de setembro e irá terminar no dia 22 do mesmo mês.

Francisco São Bento declarou que se irá realizar "uma greve geral dos motoristas que incidirá somente sobre as horas de trabalho acima das oito horas nos dias úteis, sobre o trabalho aos fins de semana e feriados, ficando, assim, assegurado todo o trabalho nos dias úteis, durante as oito horas diárias de trabalho".

