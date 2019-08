Treinador do Frankfurt quer oficialização de Bas Dost hoje

A imprensa alemã garante que a transferência do holandês Bas Dost para o Einstracht Frankfurt está iminente. Quem também pretende ver já o negócio resolvido é o treinador da equipa alemã, Adi Hütter, que fez saber que pretende contar com o ponta de lança já na próxima semana, no jogo da segunda mão do playoff da Liga Europa.

Recorde-se que Dost foi autorizado pela direção do Sporting para não marcar presença no treino de hoje, que teve em vista a preparação para a partida frente ao Portimonense, referente à terceira jornada da Liga portuguesa.

"Esperamos que a transferência do Bas Dost seja oficializada hoje, de forma a termos o jogador disponível para a segunda mão. Ainda assim, certo é que amanhã não poderemos contar com ele", disse Hütter.

Também o diretor desportivo do clube, Fred Bobic, confirmou que apenas faltam resolver pequenos detalhes para finalizar a operação.

Entretanto, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt entrou com o pé direito no campeonato alemão ao vencer, por 1-0, o Hoffenheim, na primeira jornada, no passado fim de semana.

Na Liga Europa, os alemães disputam o playoff da prova com o Strasbourg, depois de já terem celebrado duas qualificações. Antes, o Frankfurt deixou pelo caminho o FC Vaduz, do Liechtenstein, e o FC Flora, da Estónia, na terceira e segunda pré-eliminatória de acesso à fase final da segunda mais importante prova da UEFA, respetivamente.