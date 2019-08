Drulović: "Sérgio Conceição sabe que se fizer um resultado menos bom na Luz, os adeptos vão pedir a sua cabeça"

Já começam a surgir as primeiras antevisões ao clássico entre Benfica e FC Porto, agendado para as 19 horas deste sábado, referente à terceira jornada da Liga portuguesa.

Para Ljubinko Drulovic este poderá ser um jogo decisivo para o futuro de Sérgio Conceição.

“Temos de ser realistas, só com uma vitória é que o FC Porto pode devolver a confiança aos adeptos. Os adeptos do FC Porto são muito exigentes e estão habituados a ganhar. O jogo também é importante para o Sérgio Conceição, pelo menos para recuperar a confiança que perdeu de alguns adeptos”, disse o sérvio, ex-jogador de dragões e águias, à Rádio Renascença.

“O Sérgio sabe que este jogo é muito importante. Se o FC Porto conseguir um bom resultado, vai ficar tudo bem. Agora, se fizer um resultado menos bom os adeptos não vão ficar satisfeitos e, nestas situações, normalmente, pede-se a cabeça do treinador, porque é o principal responsável. O Sérgio sabe disso e mais do que ninguém quer ganhar e ficar bem”, continuou.

Depois do adeus à Champions e da derrota do dragão no reduto do Gil Vicente, na primeira jornada da Liga portuguesa, a margem de erro do técnico azul-e-branco parece estar abaixo de zero.

No último fim de semana, recorde-se, o FC Porto regressou às vitórias, com a goleada na receção ao V. Setúbal, da segunda jornada do campeonato.