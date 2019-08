"As partes cada vez se estão a aproximar mais" afirma mediador do SNMMP

Após uma reunião do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, do qual é vice-presidente, Bruno Fialho - mediador do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) - explicou à agência Lusa que as partes do conflito laboral relativo às reivindicações apresentadas pelos motoristas “cada vez se estão a aproximar mais” e adiantou também que o SNMMP não substituirá Pedro Pardal Henriques como porta-voz. “Não vou assumir esse papel [de porta-voz], fui só contactado para tentar mediar uma situação” garantiu aos jornalistas enquanto abandonava o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.

Questionado acerca das últimas reações de Pardal Henriques e Matias de Almeida - representante da Antram -, Fialho deixou claro que “as reações humanas a uma situação são sempre diferentes daquilo que depois, com calma, conseguimos fazer. Portanto, considero que hoje, outro dia, com calma, e amanhã, depois de amanhã, para a semana que vem, vamos conseguir, com certeza absoluta, encontrar uma plataforma de entendimento”. Recorde-se que, nesta quarta-feira, Pardal Henriques anunciou que deixaria o cargo enquanto porta-voz do SNMMP para representar o Partido Democrático Republicano nas eleições legislativas de 6 de outubro.

É de realçar que os motoristas de matérias perigosas regressarão à greve, entre os dias 7 e 22 de setembro, porém, não cumprirão funções aos fins de semana e no decorrer das horas de trabalho extraordinário. Francisco São Bento, presidente do sindicato, avançou que o pré-aviso de greve já foi entregue.