Homem usava câmara oculta para filmar mulheres no metro e depois publicava imagens em sites pornográficos

Colocava a mochila com a câmara sob saias e vestidos de mulheres em lugares públicos

Um colombiano de 53 anos foi detido em Madrid. O homem filmava mulheres às escondidas, através de um telemóvel escondido numa mochila que posicionava estrategicamente, de forma a conseguir obter imagens das cuecas de centenas de mulheres sem que estas se apercebessem.

De acordo com a polícia espanhola, citada pelo El País, o homem obteve imagens de 555 mulheres nos últimos anos, sendo que algumas eram menores e estavam com a cara visível.

As gravações ilegais foram feitas pelo colombiano em lugares públicos da capital espanhola, como o metro, a rede de comboios ou supermercados. Segundo o comunicado das autoridades, o suspeito colocava a mochila com a câmara [telemóvel] escondida sob as saias e vestidos das vítimas.

Mais tarde, o homem publicava as imagens. Foram partilhados pelo menos 283 vídeos, através de um perfil que o colombiano criou num site pornográfico que tinha 3519 assinantes, 84.594 visitas e um total de 1.367.999 visualizações das suas publicações, segundo fontes policiais.

Até agora, as investigações permitiram a identificação de 29 mulheres que foram filmadas, pois o suspeito tentava sempre captar as caras das vítimas.

O homem já confessou ser culpado e ficou em prisão preventiva sem fiança.