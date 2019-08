Ronaldo acha que Cristianinho vai seguir as suas pisadas

Cristiano Ronaldo admitiu acreditar que que o filho mais velho irá seguir uma carreira futebolística. Em entrevista à TVI, o jogador português afirma que gostaria muito de ver o cenário tornar-se realidade. "Ele tem nove anos, joga muito bem, joga na Juventus e está muito feliz. Vai depender da cabeça dele" declara.

Quando questionado se vai orientar a carreira do filho e ser o seu empresário, Ronaldo diz aque o vai aconselhar e ajudar "mas vai depender dele. Eu com 11 anos também pensava pela minha cabeça e os meus pais apoiavam-me. É isso que vou fazer com ele", garante.