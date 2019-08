Detido suspeito de sequestrar ex-namorada em Barcelona

O homem suspeito de sequestrar a ex-namorada, que tinha desaparecido na segunda-feira quando passava férias em Saint Pere de Ribes, nos arredores de Barcelona, já foi detido.

A informação foi avançada pela Polícia Judiciária através de um comunicado. O indivíduo, de 30 anos, foi detido no Seixal "pela presumível autoria de um crime de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica", lê-se no documento.

Recorde-se que ex-namorado de Margarida Simões, de 24 anos, deslocou-se até Barcelona onde "agrediu e coagiu a vítima", tendo forçado o seu regresso a Portugal "onde continuou a ser agredida violentamente".

O detido vai presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Seixal para aplicação das medidas de coação.



O comunicado da Judiciária adianta que além da PSP também contaram com a colaboração das autoridades espanholas na realização das diligências que levaram à detenção do suspeito.