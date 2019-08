PSP lança alerta para burlas com falsos acidentes em parques de estacionamento

A PSP emitiu, esta quinta-feira, um alerta relacionado com um esquema de burla. Os suspeitos simulam acidentes de viação em parques de estacionamento para exigirem dinheiro aos condutores.

Segundo as autoridades, só este ano, já terão ocorrido 30 burlas e há 11 suspeitos identificados.

"Os suspeitos selecionam as suas vítimas em parques de estacionamento, seguindo-as quando iniciam a sua marcha. Após alguns instantes, seguindo atrás das vítimas, buzinam insistentemente e tentam que estas parem para iniciar um diálogo", descreve a PSP em comunicado.

Alegando que não têm tempo para esperar pelas autoridades ou pelo preenchimento da declaração amigável, os burlões pressionam e intimidam as vítimas para que estas lhes deem dinheiro para pagar os estragos.

O esquema sinalizado pela polícia já levou à detenção de dois homens e à identificação de outros nove suspeitos.

No alerta, emitido hoje, a PSP sublinha que em caso de acidente nunca se deve acordar a entrega de dinheiro com outro condutor, devendo antes chamar-se as autoridades.

Em caso de burla a mera referência à chegada da polícia é suficiente para que os burlões abandonem o local.

No caso de já ter sido vítima de uma burla, a PSP sublinha ainda que deve denunciar-se o caso às autoridades.