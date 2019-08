Grandes eventos puxam pelos preços da hotelaria em junho

A taxa de ocupação nacional fixou-se nos 81%, enquanto o ARR e o RevPar (preço médio por quarto disponível) aumentou 8% para os 109 euros. Lisboa (89%), Açores (86%) e Grande Porto (83%) foram os destinos que registaram a maior taxa de ocupação no mês de junho, revelou a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e justifica esta subida com a realização de grandes eventos.

Os destinos turísticos com o RevPar mais elevado foram Lisboa (120 euros), Grande Porto (91 euros) e Estoril/Sintra (80 euros). Aqui, há a registar o crescimento claro dos destinos Minho (mais 47%), Costa Azul (mais 41%) e Aveiro (mais 38%).

O estudo diz ainda que, tanto no ARR e RevPar, há a salientar o crescimento de 17%, em ambos os indicadores, na categoria cinco estrelas a nível nacional.

"Em junho, os grandes eventos mostraram ser, mais uma vez, muito importantes para a hotelaria nacional. Foi assim no Grande Porto, que assistiu a mais uma edição do NOS Primavera Sound; em Lisboa, Estoril e Sintra, com o Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová; em São Miguel, Açores, onde se realizou o Congresso Inter ilhas desta religião e o ACP Golfe Cup", refere Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, acrescentando que a "subida de preço homólogo nestes destinos do Tourism Monitor foi sobretudo reflexo da procura gerada por esses eventos. Relativamente à taxa de ocupação, cresceu ligeiramente no mês de junho e mantém-se estável pelo terceiro mês consecutivo. Neste indicador, de salientar o decréscimo significativo registado na Madeira, que revela a quebra, que já vem de há alguns meses, dos mercados alemão e inglês.”