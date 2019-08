Grupo de turistas atingido por raio durante visita turística no sul da Polónia

Um grupo de turistas foi atigindo por um raio durante uma visita turistíca às montanhas Tatra, no sul da Polónia, esta quinta-feira. Pelo menos três pessoas morreram e 22 pessoas ficaram feridas, declarou uma fonte oficial à Reuters. Segundo a porta-voz do overno provincial de Cracóvia, Joana Pazdzio, entre as três vítimas mortais, encontra-se uma criança.

O grupo estava no pico de Giewont, uma montanha com 1.894 metros, quando a tempestade os atingiu. A nacionalidade dos membros do grupo ainda não é conhecida. Em declarações ao canal polaco TVN24, um dos membros do grupo disse que a tempestade apareceu de um momento para o outro, o que não deu tempo aos turistas para se refugiarem. "Estávamos a passear quando escutámos um trovão. Alguém disse que poderia ser um avião porque nada indicava que se estivesse a formar uma tempestade, mas era na verdade uma tempestade que se abateu sobre o grupo", explicou o turista.