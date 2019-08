Praça com lojas portuguesas na Austrália tem novo nome: Little Portugal

É tambem esperado que um dos bairros do munícipio ganhe o nome de Little Portugal. "Queremos que daqui a 10, 50 ou 100 anos, as pessoas continuem a associar os portugueses com Petersham" declarou Darcy Byrne, presidente da câmara local.

A autarquia de Inner West, na Austrália, é a casa de mais de 10 mil portugueses e por isso mesmo decidiu homenagear Portugal, dando o nome de "Little Portugal" (Pequeno Portugal) a uma praça onde se encontra o maior número de lojas portuguesas no país, declarou o o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Através desta medida, o país teve a intenção de "reconhecer a presença histórica da comunidade portuguesa e o seu contributo para o desenvolvimento de Sidney e daquela região".

Segundo José Luis Carneiro esta iniciativa faz parte de um projeto maior entre o município de Inner West e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, assinado num acordo em 2018. "Ruas com nomes de Portugal, símbolos históricos e literários nacionais, bem como o embelezamento do espaço da praça e sua envolvente com arte urbana" são outras das medidas previstas.

É tambem esperado que um dos bairros do munícipio ganhe o nome de "Little Portugal". A 13 de junho, a autarquia de Inner West anunciou uma consulta pública para formalizar a ideia de apelidar o bairro, localizado nos subúrbios de Petersham, de Pequeno Portugal.

"Os limites exatos do bairro estão ainda a ser determinados, mas, essencialmente, abrangerá a zona central de compras de Petersham que até já é chamada de Little Portugal há muitos anos", referiu na altura Darcy Byrne, presidente da câmara local. "Queremos que daqui a 10, 50 ou 100 anos, as pessoas continuem a associar os portugueses com Petersham", acrescentou.