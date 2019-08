Miley Cyrus, cantora e atriz norte-americana de 26 anos, separou-se do também ator Liam Hemsworth. Na quarta-feira, a revista People avançou que o artista australiano decidiu finalizar o divórcio com a protagonista da série 'Hannah Montana' o mais rapidamente possível e, assim, entrou com os papéis para formalizar o fim do relacionamento. De acordo com o mesmo órgão de informação, a autora de êxitos como 'Party In The USA' ficou "desapontada" pois julgava que Hemsworth daria continuidade ao procedimento jurídico com mais calma. No entanto, após dez anos de namoro e casamento, Cyrus decidiu partilhar um desabafo com os seguidores do Twitter e do Instagram: "Aceito que a vida que escolhi significa ser completamente transparente com os fãs de quem gosto. Aquilo que não aceito é que digam que estou a ocultar um crime que não cometi. Não tenho nada a esconder".

Continuando o texto em tom de sinceridade, a jovem que já realizou cinco tours mundiais explicou que "não é segredo" que tenha participado em muitas festas quando era adolescente tal como quando tinha "20 e poucos anos", avançando que fumou, defendeu o consumo de erva e a sua "maior música até hoje" é sobre dançar quando se está sob o efeito de ecstasy e "sniffar linhas" na casa de banho. A artista esclareceu igualmente que perdeu a oportunidade de dar voz a Mavis, filha do conde Drácula, no filme 'Hotel Transilvânia' porque comprou um bolo de aniversário em forma de pénis, a Hemsworth, e lambeu-o.

"Quando eu e o Liam nos reconciliámos, estava comprometida. Não há segredos para desvendar. Aprendi, com cada experiência da minha vida, que não sou perfeita e não quero ser porque é aborrecido. Cresci à vossa frente mas a verdade é que cresci" realçou Cyrus antes de confessar que recusa dizer que o seu casamento terminou devido a traições. "Eu e o Liam estivemos juntos durante uma década. Já o disse antes e continua a ser verdade, amo e amarei sempre o Liam" escreveu a filha do cantor de música country Billy Ray Cyrus.

"Neste momento, tive de tomar uma decisão saudável e deixar a minha vida antiga", admitiu a estrela do Disney Channel, adicionando: "Sou mais feliz e saudável do que fui em muito tempo. Sinto-me orgulhosa por dizer que simplesmente estou num lugar diferente daquele em que me encontrava quando era mais nova" rematou a figura pública que atualmente namora com a atriz Kaitlynn Carter.