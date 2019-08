Encontrado morto em Vieira do Minho

Um homem foi encontrado morto, dentro da sua residência, em Vieira do Minho, distrito de Braga, aguardando-se pelo resultado da autópsia, a realizar no Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, para apurar as causas do seu falecimento.

Abílio Gaspar Gonçalves Lopes, de 55 anos, empregado rural numa família de lavradores, na freguesia de Anissó, em Vieira do Minho, estava desaparecido, tendo os vizinhos dado pela sua ausência, pelo que a GNR de Vieira do Minho arrombou a porta, dando logo com o corpo já sem vida.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho já estavam no local de prevenção para dar assistência em caso de necessidade, mas depois de confirmado que se encontrava morto, transportaram o cadáver para a Casa Mortuária do Hospital Central de Braga.