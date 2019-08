Morreu jovem baleado na cabeça à porta de discoteca no Algarve

Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiro no exterior da discoteca Lick em Boliqueime no Algarve, esta sexta-feira de madrugada.

A vítima, que pertence ao staff do estabelecimento de diversão noturna, foi atingida a tiro na cabeça pouco depois das 3h30 no exterior do espaço.

Ferido com gravidade foi levado para o hospital em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

O crime terá ocorrido depois de um indivíduo ter sido impedido de entrar na discoteca, retirou-se do local mas regressou com uma arma, com a qual disparou atingindo o jovem com três a quatro tiros, segundo o Correio da Manhã.

O atirador fugiu num motociclo, que a GNR localizou e apreendeu, mas o suspeito continua em fuga.

No local estiveram 14 operacionais e seis viaturas do INEM, bombeiros e GNR.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Faro.