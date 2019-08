Sameiro Araújo assume vice-presidência da Câmara de Braga

Anterior titular do cargo foi indicado em local elegível para as listas do PSD

A vereadora Sameiro Araújo passa a vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, já desde esta sexta-feira, dada a saída em breve do titular do cargo, Firmino Marques, que foi indicado em local elegível para as listas do PSD a deputado à Assembleia da República como sendo número dois da lista distrital liderada por André Coelho Lima, de Guimarães.

Sameiro Araújo foi eleita sucessivamente em terceiro lugar, ambas como independente, na lista da coligação eleitoral “Juntos por Braga” (PSD/CDS/PPM), destacando-se muito no pelouro desportivo, a sua área de eleição.

A nova vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, foi quem lançou durante as últimas décadas as crónicas campeãs de atletismo do Sporting Clube de Braga, sendo natural da Vila de Prado Santa Maria, concelho de Vila Verde.