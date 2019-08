“O que eu coloco à venda há quase 40 anos é o meu trabalho, não é a minha dignidade”

A atriz Maria Vieira revelou no Facebook que recusou um projeto profissional devido aos posts que publica nas redes sociais.

“Acabo de ser convidada para fazer parte de uma produção televisiva (não revelarei, por motivos deontológicos, o canal para o qual essa produção se dirige) durante uma conversa de cerca de meia hora, onde me deram a conhecer o conteúdo do projeto, as datas de gravação e o salário que iria auferir”, explicou a atriz.

“Perto do final dessa conversa telefónica, a pessoa que me contactou sugeriu de maneira dissimulada e muito fofinha que entretanto seria aconselhável eu parar de publicar comentários políticos na minha página de Facebook pois os mesmos poderiam eventualmente prejudicar a minha imagem e de alguma forma embaraçar o próprio projeto para o qual me estava convidando”, continuou.

Foi então que a atriz decidiu recusar o trabalho, como esclareceu no sítio do costume. “Após uma espantada pausa de alguns segundos, respondi o seguinte à referida pessoa: ‘Obrigada pelo seu simpático convite mas acontece que eu não estou interessada em fazer parte desse projeto, porque aquilo que eu coloco à venda há quase 40 anos é o meu trabalho, não é a minha dignidade, o meu caráter e a minha liberdade’”.

Para rematar o post, Maria Vieira fez questão de sublinhar: “Também não perdi grande coisa: o projeto era fraquinho e o salário não era melhor”.