Jovem que raptou ex-namorada em Barcelona fica em prisão preventiva

Juiz do Seixal aplicou medida de coação mais gravosa

O suspeito de raptar Margarida Simões em Barcelona, obrigando-a a regressar a Portugal, onde a manteve sequestrada durante mais de dois dias, vai aguardar julgamento na prisão, segundo a TVI24.

O homem, com quem a vítima teria tido uma relação, foi ouvido esta quinta-feira e esta sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Seixal, tendo o juiz determinado a prisão preventiva, revelou uma fonte judicial ao canal de televisão.

Esta quinta-feira, o Ministério Público tinha requerido que fosse aplicada ao arguido, de 30 anos, a medida mais gravosa, o que veio a acontecer.

Recorde-se que o comunicado da Polícia Judiciária, referente ao crime, dava conta de que “os factos foram cometidos entre o dia 19.08.2019 e o dia 21.08.2019, tendo o autor se deslocado à zona de Barcelona - Espanha, onde agrediu e coagiu a vítima, uma mulher com 25 anos de idade com quem tivera um relacionamento, obrigando-o a regressar consigo para Portugal, onde continuou a ser agredida violentamente".