Peixe com duas bocas encontrado em Nova Iorque

Uma mulher fez uma pesca insólita no estado norte-americano de Nova Iorque. Debbie Geddes pescou um peixe com duas bocas no Lago Champlain.

"Quando este peixe mordeu o isco, senti que tinha um bom peixe para puxar", explicou à Fox News. "Cheguei a comentar que esperava que o peixe fosse tão grande quanto parecia. Quando o puxámos para o barco não conseguia acreditar no que estava a ver! Duas bocas! E no entanto era saudável e estava bem! É espetacular", acrescentou.

Geddes decidiu soltar o animal depois de o fotografar e registar o momento. A fotografia chegou a estar no Facebook onde os utilizadores lançaram diversas para teorias para explicar o fenómeno: poluição foi uma das motivações mais comentadas, no entanto, alguns biólogos falaram numa simples deformação.

"Nem acredito na atenção que recebeu", confessou Debbie. "As respostas/teorias do público são muito interessantes, para dizer o mínimo. Pessoalmente acho que terá sido causada por um ferimento anterior, provavelmente feito por outro pescador".