Homem acorda passado cinco anos em coma e a primeira palavra que diz é "amo-te"

Os médicos admitem que a presença constante de Guihuan e as conversas com o marido podem ter influenciado o seu sistema nervosa e o ter feito despertar.

Li Zhihua esteve cinco anos em coma devido a um acidente de mota que lhe provocou graves danos cerebrais. Os médicos sempre disseram à sua mulher que a probabilidade de o seu marido acordar era pouca e que o mais provável era este evoluir para um "estado vegetativo persistente" mas Zhan Guihuan recusou-se a perder a esperança.

A mulher de Zhihua esteve ao seu lado todos os dias, desde o acidente. Desde agosto de 2013, a mulher passava cerca de vinte horas diárias no hospital ao lado do marido. Guihuan tinha o costume de falar com o marido e cantar para ele. Alimentava-o de forma cuidadosa e obrigava-o a ingerir a comida.

No ano passado, o homem, para surpresa dos especialistas, despertou. A primeira palavra que disse ao acordar ao ver a sua mulher ao seu lado foi um "amo-te".Os médicos admitem que a presença constante de Guihuan e as conversas com o marido podem ter influenciado o seu sistema nervoso e o ter feito despertar.

Li Zhihua continua a recuperar, fazendo fisioterapia diariamente para voltar a recuperar a sua mobilidade. Zhan Guihuan continua do seu lado e a ajudá-lo em todos os tratamentos. "Enquanto ele viver, eu continuarei a cuidar dele", explicou a mulher aos orgãos de comunicação internacionais.