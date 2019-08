Governo alerta portugueses que visitem Reino Unido em novembro. "Viajem na posse de passaporte válido”

Segundo declarações oficiais, caso o país não chegue a nenhum acordo com Bruxelas, a livre circulação irá terminar no dia um de novembro.

O Governo português aconselha a população que planeia viajar para o Reino Unido a partir de novembro a levar consigo o passaporte, depois das declarações do Governo britânico sobre o primeiro dia de brexit. Segundo declarações oficiais, caso o país não chegue a nenhum acordo com Bruxelas, a livre circulação irá terminar no dia um de novembro.

Anteriormente, o Governo britânico teria declarado que existiria um período de tempo, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, onde seria permitido que os europeus continuassem a viajar para o país apenas com o cartão cidadão, no entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) declarou que é "recomendável que os cidadãos portugueses viajem na posse de passaporte válido” depois do dia marcado para a saída, devido às incertezas, citando o jornal Expresso.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem-se encontrado com outros líderes como a chanceler alemã, Angela Merkel e o presidente francês, Emmanuel Macron para tentar renogociar o acordo de saída da UE. Depois do encontro, Merkel mostrou-se mais aberta à renogociação que o presidente francês.

O governo português volta a sublinhar a importância dos residentes portugueses no Reino Unido pedirem um estatuto de residente permanente, visto não se saber o que vai acontecer. “Desde junho de 2016, conhecido o resultado do referendo britânico, que Portugal tem alertado os nacionais residentes no Reino Unido para a necessidade de regularizarem a sua situação”, reforça.

Segundo dados enviados pelo Ministério do Interior ao Governo português, 92.900 cidadãos portugueses residentes no Reino Unido já se tinham candidatado a este estatuto, até dia 31 de julho.