Olga Pereira é nova vereadora da Câmara de Braga

A jurista Olga Pereira será a nova vereadora da Câmara Municipal de Braga, por causa da saída, em breve, do vice-presidente, Firmino Marques, já indicado em local elegível para as listas do PSD a deputado à Assembleia da República.

Olga Pereira, já com experiência autárquica em São Victor, a maior freguesia urbana do concelho de Braga, vem desempenhando desde há seis anos funções de chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, faltando saber quem ficará com os pelouros de Firmino Marques, sabendo-se que não transitarão automaticamente e poderão ser redistribuídos por vários vereadores.

Firmino Marques detém ainda, entre outros, o pelouro da Proteção Civil, incluindo áreas e instituições como a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e a Polícia Municipal depois de ter sido presidente da Junta de Freguesia de São Victor, só deixando as funções de vereador a partir das eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro.

As funções que Firmino Marques já não desempenha, desde esta sexta-feira, são as de vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, cargo que passou hoje a ser ocupado já pela vereadora Sameiro Araújo.