Ventura avança para as Presidenciais

André Ventura vai avançar com a candidatura às presidenciais de 2021, contra Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de se terem gorado as hipóteses de Jaime Nogueira Pinto e do juiz Carlos Alexandre – ambos declinaram o desafio feito pelo líder do CHEGA –, o SOL sabe que André Ventura será mesmo candidato à Presidência da República nas eleições de janeiro de 2021.

O SOL apurou que Ventura pedirá o apoio do CHEGA à sua candidatura no primeiro conselho nacional do partido imediatamente a seguir às legislativas de 6 de outubro próximo.

A confirmar-se o apoio do órgão máximo do partido entre convenções, a candidatura será confirmada publicamente ainda este ano, durante o mês de dezembro, apurou ainda o SOL.

Recorde-se que na 1.ª Convenção do CHEGA, André Ventura comprometeu-se a assegurar uma alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas Presidenciais. Segundo as fontes do SOL, o objectivo da candidatura do CHEGA_é não deixar Marcelo Rebelo de Sousa ser reeleito para um segundo mandato sem ser confrontado com os factos de «ter promulgado as leis da igualdade de género, ter virado as costas aos polícias e ter praticamente destruído a direita portuguesa».

Além disso, Ventura quererá ainda levar ao debate com o recandidato Marcelo Rebelo de Sousa os casos do assalto aos paióis de Tancos e da farsa do alegado achamento das armas roubadas.