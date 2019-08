Benfica-FC Porto. Lage e Conceição apresentam onzes esperados

Nenhuma surpresa nos titulares de ambas as equipas para o primeiro clássico do campeonato

Nem Bruno Lage, nem Sérgio Conceição reservaram qualquer surpresa para os onzes iniciais do clássico entre Benfica e FC Porto que se joga a partir das 17 horas deste sábado no Estádio da Luz, referente à terceira jornada da edição 2019/20 do campeonato nacional de futebol.

Nos encarnados, que somam duas vitórias noutros tantos jogos disputados, Nuno Tavares mantém-se como lateral-direito, apesar de André Almeida ter sido convocado pela primeira vez esta temporada. Samaris mantém-se ao lado de Florentino no meio-campo, devido à lesão de Gabriel, e Raúl de Tomás continua na frente com Seferovic.

Já no que respeita aos dragões, a tentar a recuperação depois da derrota inicial em Barcelos, frente ao recém-promovido Gil Vicente, Corona atuará também como lateral-direito e o jovem Romário Baró volta a ser aposta no lado direito do meio-campo.

ONZE DO BENFICA: Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino Luís e Rafa; De Tomás e Seferovic.

SUPLENTES: Zlobin, André Almeida, Jardel, Caio Lucas, Chiquinho, Taarabt e Carlos Vinícius

ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano e Alex Telles; Romário Baró, Danilo, Uribe e Luis Díaz; Marega e Zé Luís

SUPLENTES: Diogo Costa, Wilson Manafá, Mbemba, Bruno Costa, Otávio, Soares e Fábio Silva