Albino Almeida. ‘Escolheria Putin se fosse obrigado a ir para uma ilha deserta’

Tem 58 anos e nasceu em Massarelos, no Porto. O Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais fez as suas confissões de verão ao SOL.

Se o obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trump ou Vladimir Putin? E porquê?

Entre dois males escolheria Putin. Gostaria de perceber como se viveu, no KGB, a transição de regimes de URSS para a Rússia.

Férias em família ou com amigos?

Em família e com amigos. Livros são, também, uma companhia indispensável!

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Uma boa companhia feminina, indiscutivelmente.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Se me cruzasse com ele cumprimentava-o. Caso contrário deixava-o usufruir da privacidade a que tem direito, como ser humano.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Sou muito arrojado em matéria de alimentação e nunca tive especiais constrangimentos no estrangeiro. Especialmente se estiver acompanhado por pessoas desse país. Comer também é, como se sabe, um ato social e cultural...

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

Tenho dois: Fão (a Norte) e Alvor (a Sul).

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

À terra dele, nas terras de Basto, de onde também era a minha mãe, nomeadamente para visitar o triângulo Arco de Baúlhe, Celorico e Mondim.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Creio que não. A menos que fizesse parte de uma proposta irrecusável...

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Ando imenso a pé. Tanto com companhia, como sozinho. Gosto muito de passear ao longo das restingas do Cávado e do Alvor.

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de Verão?

Não mudo muito a alimentação em férias. Bebo mais água e como gelados artesanais.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Aproveito para me desligar mais do mundo, sim. Estando a desempenhar funções políticas é difícil desligar completamente.

Quais as suas praias favoritas?

Ofir (Fão) e Restinga (Alvor) e as praias da Ilha do Príncipe.

Passava seis meses de férias sem contacto com a família e amigos?

Creio que não. Aliás não imagino as férias de verão sem as minhas três filhas. É um dado adquirido passar uma semana de férias com elas.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Em tarefas relacionadas com a Confederação Nacional de Associações de Pais. Na educação, portanto.

Acha que se ia sentir mais zen em Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Em Bali, com certeza. Conheço o Buddha Eden,

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

A bola de Berlim tradicional é, sempre, insubstituível, mas reconheço que a versão com alfarroba é muito boa!