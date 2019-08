"Prémio de melhor namorado". No 21º aniversário, Sofia Richie recebe Aston Martin de companheiro 15 anos mais velho

Num episódio de 'Keeping Up With The Kardashians', há dois anos, Kris Jenner confrontou Disick com a diferença de idades existente entre ele e Sofia Richie: "Espera, que idade tem ela?".

Aos 21 anos, a filha mais nova do cantor Lionel Richie já participou em campanhas de diversas marcas como a Tommy Hilfiger, a Michael Kors ou a Chanel. Aliás, aos 14, iniciou a sua carreira com a Teen Vogue e, um ano depois, já tinha assinado um contrato com a marca de bíquinis Mary Grace Swim. Em setembro de 2017, após rumores que duraram meses, a modelo assumiu publicamente que havia iniciado um relacionamento com Scott Disick, de 36 anos, que esteve com Kourtney Kardashian durante nove anos: do namoro, nasceram Mason (de dez anos), Penelope (de sete) e Reign (de cinco).

No passado sábado, Richie completou 21 anos - idade que simboliza a entrada na vida adulta, nos EUA - e o ator natural de Nova Iorque e autor do programa 'Flip It Like Disick' (através do qual dá a conhecer a remodelação de casas de luxo, negócio que realiza para amigos como Steve Aoki ou French Montana) não deixou de lhe fazer uma surpresa: nas histórias do Instagram da figura pública, é possível perceber que o namorado lhe ofereceu um Aston Martin, um veículo britânico de luxo, envolto num grande laço vermelho. Numa das fotografias partilhadas, a jovem escreveu "Wow, wow, wow. Prémio de melhor namorado".

No entanto, nem toda a gente torce pela união e uma dessas pessoas é Kris Jenner, mãe da antiga companheira de Disick. Num episódio de 'Keeping Up With The Kardashians', há dois anos, confrontou Disick com a diferença de idades existente entre ele e Richie: "Espera, que idade tem ela? Eu não sei mesmo. Tem a idade da Kylie, 20 anos?" perguntou a matriarca, acrescentando que tinha 17 anos quando conheceu Robert Kardashian, 12 anos mais velho. Mas o produtor não teve papas na língua e respondeu: "Tem 19. Tu eras menor, ela não é".