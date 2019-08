Manuel Luís Goucha passa fim de semana na Holanda para assistir a provas de equitação

"Depois vamos para Lisboa no final do dia porque amanhã será dia de trabalho" esclareceu o apresentador da estação de Queluz de Baixo.

Com o objetivo de assistir às provas de Saltos de Obstáculos, Dressage e Paradressage, integradas nos Campeonatos da Europa e realizadas entre 19 e 25 de agosto, Manuel Luís Goucha viajou até Roterdão na passada sexta-feira. O apresentador do programa 'Você na TV', de 64 anos, juntou-se ao marido Rui Oliveira que se encontrava em solo holandês há cerca de uma semana. No Instagram, a figura pública da TVI revelou que, posteriormente, foi até Amesterdão com o companheiro.

Partilhando a experiência com os mais de 500 mil seguidores, Goucha afirmou num vídeo captado com Oliveira: "Agora vamos para Amesterdão, vamos lá almoçar e vamos para um museu que eu não conheço, que é o museu Museu Van Gogh [...] Depois vamos para Lisboa no final do dia porque amanhã será dia de trabalho".

Recorde-se que a 18 de julho, o também apresentador de programas como 'A Tua Cara Não Me É Estranha' ou 'MasterChef Júnior Portugal' explicou no seu blogue oficial, 'O cabaré do Goucha', que havia marcado férias em Aachen, na Alemanha, a "capital do cavalo", para apoiar Maria Moura Caetano, cavaleira de Dressage: "Este ano fiz coincidir as minhas férias com o evento, de modo a puder apoiar a prova da Maria, torcendo para que o nosso país passe à fase seguinte e chegue à final, e assistir mais tarde à cerimonia de encerramento entre cerca de 400.000 espectadores vindos de todas as partes do Mundo" escreveu.