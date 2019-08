Vila Real de Santo António demora 502 a pagar a fornecedores

A Direção-Geral das Autarquias Locais revelou a lista dos municípios com prazo médio de pagamento superior a 60 dias no final do segundo trimestre deste ano. Em primeiro lugar desta lista – que conta com um total de 54 autarquias – está o município de Vila Real de Santo António cujo atraso no pagamento de dívidas aos fornecedores chega aos 502 dias. Um número pior do que aquele que foi apresentado no trimestre anterior: 447.

O segundo lugar é atribuído ao município da Nazaré que, no segundo semestre deste ano regista um atraso de 458 dias para saldar as dívidas com os fornecedores. Ainda assim, o valor representa uma grande melhoria quando comparado com os três trimestres anteriores em que demorava 917, 841 e 637 dias, respetivamente. No último trimestre do ano passado, este município liderada o top dos que mais demoram a pagar.

Neste top 5 seguem-se os municípios de Freixo de Espada à Cinta (352), Ourique (333) e Reguengos de Monsaraz (326).

A autarquia que, apesar de ainda fazer parte desta lista, demonstra a melhor melhoria é a de Celorico da Beira que passou de um prazo de pagamento 381 dias no trimestre anterior para 212 dias no segundo trimestre 2019. Em 2015 chegou a registar um atraso de 1225 dias no pagamento.

Destaque ainda para as autarquias de Nelas e Miranda do Corvo, que apesar de ainda fazerem parte desta lista são as que apresentam o tempo mais reduzido: ambas com 70 dias.

Os 54 municípios representados nesta lista registam, ainda assim, uma melhoria: há um ano, a lista dos municípios que demoravam mais de 60 dias a pagar as dívidas aos fornecedores contava com 74 autarquias.